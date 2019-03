Prezidentské voľby 2019: Ako voliť prezidenta (video)

Piate priame voľby prezidenta budú v 16. marca. Voliť môžu všetci občania Slovenska, ktorí majú v deň volieb 18 rokov. Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu, od siedmej do desiatej večer.

V prezidentských voľbách môžu hlasovať aj občania mimo svojho trvalého pobytu a aj tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenska. Zo zahraničia však voľba možná nie je.

Mimo trvalého bydliska môže voliť ten, kto si vybavil hlasovací preukaz. Bolo oň treba požiadať do prvého marca (15 dní pred konaním volieb). V takom prípade voliča vyškrtne obec zo zoznamu voličov a s hlasovacím preukazom potom môže voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Ak volič nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže voliť s pasom, tiež v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Spolu s pasom však musí ukázať čestné prehlásenie o pobyte v cudzine. Okrsková volebná komisia zapíše informáciu o voľbách do voličovho pasu, do sekcie poznámky.

Volebná miestnosť musí byť označená nápisom "volebná miestnosť" a číslom volebnej miestnosti. Musí v nej byť vlajka a vzory hlasovacích lístkov spolu a tiež zoznam kandidátov, vrátane tých, ktorí sa kandidatúry vzdali.

Volič dostane od komisie obálku a hlasovací lístok. Hlasuje v osobitnom priestore za plentou, ktorý určí komisia a to tak, že zakrúžkuje poradového čísla jedného kandidáta na prezidenta. Na hlasovacích lístkoch sú kandidáti zoradení v abecednom poradí.

Volič potom vloží hlasovací lístok do obálky a tú vhodí do hlasovacej schránky. Nesprávne vyplnené, alebo neplatné hlasovacie lístky musí volič vhodiť do osobitnej schránky. V prípade, že takéto lístky vynesie z miestnosti, hrozí mu pokuta 33 eur.

Zákon o voľbách nezakazuje fotiť sa volebnej miestnosti, fotiť sa pri hlasovaní, alebo s urnou. Okrsková volebná komisia však musí zabezpečiť poriadok vo volebnej miestnosti a preto môže fotografovanie aj zakázať.

V prípade, že žiadny kandidát nedostane nadpolovičnú väčšinu hlasov, postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov do druhého kola prezidentských volieb. To by nasledovalo v sobotu 30. marca.

Hlasovať v prezidentských voľbách môže podľa štatistického úradu 4 450 000 voličov, z toho 2 310 000 žien a 2 140 000 mužov. K voľbám bude mať právo po prvýkrát pristúpiť 17-tisíc prvovoličov.