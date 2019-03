Prezidentské voľby 2019: Politikom alkohol do rúk nepatrí (video)

Maroš Šefčovič ako si doprial „jedno osviežujúce pivo na záver dlhého dňa aj s pár mladými priaznivcami“. Zuzana Čaputová s fľašou vína ďakuje „za úžasnú podporu, ktorú dostáva po celom Slovensku“. Aj tak sa prezentujú títo prezidentskí kandidáti na svojich oficiálnych kontách na sociálnych sieťach.

Psychiater Peter Breier Z Ligy za duševné zdravie hovorí, že žiadny politik a tobôž už nie ten, ktorý kandiduje na najvyššiu a najreprezentatívnejšiu funkciu, ktorá by mala byť spojená s vysokou mravnosťou, by alkohol nemal mať v ruke. Je to podľa neho analogické s cigaretami. „Kým pred rokmi sme videli politikov s cigaretami v ruke, teraz by si žiadny politik cigaretu zrejme na fotografiu do rúk nedal a nefajčil by na verejnosti,“ hovorí. „Takže v niečom sa spoločnosť pohla, ale alkohol je veľmi široko prijímaný ako spoločensky akceptovaná droga. A politici by mali ísť vzorom, aby ho nepropagovali,“ dodáva Breier.

Neexistuje neškodné množstvo alkoholu

Maroš Šefčovič na otázku, aký je jeho vzťah k alkoholu odpovedá, že „život politika je mimoriadne vypätý, takže keď prídem večer domov, tak najradšej si dám pohár alebo dva červeného vína". A keď ide s deťmi niekde na koncert alebo si ide niekde sadnúť, tak si dá zase radšej pivo. Na sociálnych sieťach je na pive v pivárni s mladými ľuďmi, pivo si dáva „aj na záver dlhého dňa“ alebo pri obede s manželkou v reštaurácii povie, „mne už doniesli slivovicu, to ma potešili“.

Na Šefčovičovom kampaňovom videu z pivárne Breierovi prekáža už samotné prostredie pivárne, ktoré podľa neho samo osebe navádza na pitie alkoholu.

„Ľudia, ktorí už pijú, môžu toto veľmi rýchlo použiť ako racionalizáciu svojho problému. Dal som si dve pivá, lebo som mal ťažký deň. No a čo, však aj prezident si dá po ťažkom dni pivo,“ vysvetľuje.

O tom, že neexistuje neškodné množstvo alkoholu hovorí psychiater Ľubomír Okruhlica, ktorý sa dlhé roky venuje liečbe závislostí, vrátane alkoholizmu. „Dlhé roky sa hovorilo, že malé množstvo alkoholu nie je škodlivé, naopak niekedy pomáha napríklad ako prevencia infarktu. Posledných 10, 15 rokov je veľa dôkazov, že takéto tvrdenia už zo zdravotného hľadiska neplatia. Neplatí už ani, že existujú minimálne množstva alkoholu, ktoré nie sú škodlivé. Niekedy to tak bolo a tak ľudia ani nemajú vnútorný morálny konflikt. Hovoria si, veď toto sa roky tvrdilo. Nikto nejde nikomu zakazovať piť, ale informácie, ktoré vyplývajú z nevedomosti treba korigovať," povedal.

Fotky s alkoholom na sociálnych sieťach

„Keby ste sa opýtali pána Šefčoviča, či je za to, aby mohli ľudia fajčiť marihuanu na verejnosti, tak by vám asi povedal, že nie, ale pivo si dá, pritom alkohol je ďaleko škodlivejší a robí v spoločnosti oveľa viacej problémov ako robí fajčenie marihuany,“ hovorí Breier.

Zuzana Čaputová nám odpovedala, že jej vzťah k alkoholu je „veľmi veľmi vlažný“ a že nie je dobrou reprezentantkou vinárskeho kraja, z ktorého pochádza, vo víne sa veľmi nevyzná a keď si dá večer deci vína, je to dosť.

Jej fotografiu s fľašou vína komentuje Breier tak, že evidentne dostala fľašku vína a kvety, asi pri MDŽ a dodáva, že z jeho pohľadu, ako psychiatra, nielen tá fotka, ale už aj obdarovanie vínom na MDŽ je niečo neprimerané. Alkohol nepatrí k pocitu šťastia ani pri MDŽ, vraví.

Oboch prezidentských kandidátov sme sa pýtali aj na ich fotografie s alkoholom, ktoré si dali na svoje oficiálne profily na sociálnych sieťach. Šefčovič reagoval, že si myslí, že pivo patrí do každej dobrej slovenskej reštaurácie a že „je to v podstate aj symbol toho, že už máme pracovný deň za sebou.“ Dodal, že keď sa ho ľudia pýtajú, čo robil celý deň, je veľmi rád, že si s nimi môže symbolicky štrngnúť pivom a odpovedať na ich otázky.

Čaputová reagovala, že fotografiu zaregistrovala na svojom instagrame až následne. „Nie som s tým úplne stotožnená, nestíham všetko okontrolovať, bola to momentka, situačná fotografia,“ povedala s tým, že to je jediná fľaša alkoholu, ktorú takto na výjazde dostala a že väčšinou dostáva kvety, čo je pre ňu „ďaleko príjemnejšie“.

Obaja odborníci zdôrazňujú, že keď vidia politikov na fotografiách s alkoholom, vôbec to ešte neznamená, že s ním majú problém a tiež to podľa nich nie je vedomá propagácia alkoholu. „Je to skrytá propagácia,“ hovorí Breier s tým, že Slovensko to tak podľa neho zatiaľ nevníma.