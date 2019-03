Čaputová vs. Šefčovič: Pozrite si posledný predvolebný duel kandidátov (video)

BRATISLAVA. Poslednej predvolebnej diskusie denníka SME sa mali zúčastniť traja najsilnejší kandidáti na post prezidenta podľa posledných prieskumov preferencií medzi voličmi.

Zúčastnili sa nakoniec len dvaja kandidáti - Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Pozvanie neprijal Štefan Harabin, ktorý to odôvodnil iným programom.

Témy a okruhy prezidentskej diskusie

Moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová sa kandidátov pýtala aj to, či by vymenovali za ministra vnútra Roberta Kaliňáka alebo Borisa Kollára. Maroš Šefčovič odpovedal na otázku, či sa pozná s Jaroslavom Haščákom z Penty. Zuzana Čaputová vysvetľovala, či bol jej otec zainteresovaný do prípadu pezinskej skládky.

Prezidentské voľby 2019

Voľba prezidenta Slovenskej republiky je dvojkolová, prvé kolo sa uskutoční v sobotu 16. marca 2019 od 7:00 do 22:00. Ak jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených voličov, prví dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov postupujú do druhého kola.

Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 30. marca 2019 od 7:00 do 22:00. 48 hodín pred voľbami platí moratórium na volebnú kampaň.

Výsledky volieb môžete sledovať naživo na titulke SME.sk a podrobné výsledky prinesieme na volby.sme.sk.