Desať amerických filmov, ktoré sa za totality dostali do Československa (video)

V novom Screeneri sa venujeme úspešným americkým titulom, ktoré sa počas totalitného režimu hrali v československých kinách.

Zoznam filmov z relácie: (roky distribúcie 1973-1989)

Podraz / The Sting / r. George Roy Hill / 1973 / 1 313 001 divákov

Policajt v Beverly Hills / Beverly Hills Cop / r. Martin Brest / 1984 / 1 348 694 divákov

Ostrov Dr. Moreaua / The Island of Dr. Moreau / r. Don Taylor / 1977 / 1 366 647 divákov

Pomáda / Grease / r. Randal Kleiser / 1978 / 1 386 515 divákov

Tootsie / r. Sydney Pollack / 1982 / 1 387 220 divákov Hlbočina / The Deep / r. Peter Yates / 1977 / 1 543 221 divákov

Medvedík Yogi / Hey There, It's Yogi Bear / r. Joseph Barbera, William Hanna / 1964 / 1 652 735 divákov

Dobyvatelia stratenej archy / Raiders of the Lost Ark / r. Steven Spielberg / 1981 / 1 893 168 divákov

Čeľuste / Jaws / r. Steven Spielberg / 1975 / 2 162 339 divákov

E.T. - Mimozemšťan / E.T. the Extra-Terrestrial / r. Steven Spielberg / 1982 / viac ako 2.180.000 divákov