Našiel stratené sadenice, z ktorých mal vyrásť les, teraz sa bojí o miesto (video)

V čase, keď ochranári bijú na poplach za záchranu slovenských lesov, firma Atalian SK stratila v revíri pri Telgárte niekoľko tisíc sadeníc, z ktorých raz mala vyrásť nová hora. Horár Matúš Hríbik ich našiel zahrabné a schované v jamách.

Odkedy na to upozornil nadriadených, chodí po policajných výsluchoch a bojí sa o miesto, zatiaľ čo firma chystá ďalší biznis so štátom. To, že v minulosti pochybila dnes, zdá sa, už nikoho nezujíma.

Viac zisťovala Katarína Jánošíková.

Investigatívny formát Cez Čiaru je výsledkom spolupráce Pavla Fejéra a Kataríny Jánošíkovej s Nadáciou Zastavme korupciu. Od októbra reláciu Cez čiaru vysielame na SME.sk